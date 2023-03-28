LA Clippers yıldızı Paul George, 2017'de LeBron James ile Cleveland Cavaliers'ta bir araya gelmeye çok yakın olduğunu itiraf etti.



George, kendi podcast'inde LeBron ile Cavaliers'ta işlerin nasıl yürüyeceğini konuşmak için buluştuğunu bile söyledi:



"Cleveland'a gideceğimi sanıyordum. Cleveland, orada LeBron varken beni almaya çok yakındı. Bunu pek kimse bilmez. Hatta LeBron'la 'Bunu nasıl yürütebiliriz?' diye konuşmuştuk bile. Ama Indiana, Cleveland'la aynı bölgenin takımı olduğu için bu takası yapmak istememişti.



Sonra Boston vardı, San Antonio da gizliden gelen takımlar arasındaydı. Kawhi o zamanlar oradaydı, ondan bence fena bir seçenek olmazdı. Toronto da vardı galiba. Sonra birdenbire (Indiana genel menajeri Kevin Pritchard) beni arayıp: 'Seni Oklahoma City'ye takas ettik.' demişti. Bunu ben dahil hiç kimse beklemiyordu."



Indiana Pacers'ın eski yıldızıni kovalayan başka takımlar da olsa da, PG 2017'de Thunder'a Russell Westbrook'un yanına sürpriz bir şekilde takas olmuş ve 2018-19 sezonunu MVP yarışında üçüncü sırada tamamlamıştı.





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