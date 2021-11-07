Genoa, Shevchenko'yu açıkladı

Andriy Shevchenko, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın yeni teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Genoa, Shevchenko'yu açıkladı
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07 Kasım 2021 16:00
İtalya Serie takımlarından Genoa'da yeni teknik direktör Andriy Shevchenko oldu.

İtalyan ekibi bir süredir adı gündemde olan Shevchenko'yu resmi olarak açıkladı. Genoa'dan yapılan açıklamada 45 yaşındaki teknik adam ile Haziran 2024'e kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

EURO 2020'DEN SONRA UKRAYNA'DAN AYRILDI

Daha önce Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştıran Shevchenko, EURO 2020'nin ardından görevini bıraktı.


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