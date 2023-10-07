Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulu ertelendi

Gençlerbirliği Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, salt çoğunluk sağlanamadığı için 14 Ekim Cumartesi gününe alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulu ertelendi
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07 Ekim 2023 14:31
Gençlerbirliği Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, salt çoğunluk sağlanamadığı için 14 Ekim Cumartesi gününe ertelendi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki kongrede yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Tüzük tadilatının görüşüleceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının, çoğunluk aranmaksızın 14 Ekim Cumartesi günü Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılacağı kaydedildi.

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