Gençlerbirliği, iki eksikle Kocaeli deplasmanında!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Cuma günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.Kocaeli Stadı'ndaki haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak.TÜMOSAN Konyaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran başkent ekibi, Volkan Demirel yönetiminde 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.Volkan Demirel'in takımın başında yer aldığı ilk maçta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, ardından Ankara'da RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gençlerbirliği, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi Gençlerbirliği, 11 puanla 15. sırada bulunuyor.Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın kadroda yer alması beklenmezken kırmızı kart cezalısı Thalisson Kelven da Silva, Kocaelispor'a karşı görev yapamayacak.