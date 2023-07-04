Gençlerbirliği, Erdal Öztürk ile ön protokol imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'le iki yıllık ön protokol imzaladığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, iki yıllık ön protokol imzalanan tecrübeli oyuncunun, Alman ve Türk olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunduğu, Hertha Berlin, Hoffenheim ve Bayern Münih takımlarının altyapısında yetiştiği bilgisi verildi.



Erdal Öztürk'ün daha önce Kayserispor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor ve son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da oynadığı hatırlatıldı.



