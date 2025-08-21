21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Gaziantep FK, Luis Perez'i kadrosuna kattı

Gaziantep FK, Real Valladolid'ten ayrılan Luis Perez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

21 Ağustos 2025 17:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Luis Perez'i kadrosuna kattı




Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İspanyol futbolcunun, başkan Memik Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende sözleşmeyi imzaladığı aktarılan açıklamada, "Luis Perez'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
