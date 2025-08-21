Gaziantep FK, Luis Perez'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez'i transfer etti.
Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İspanyol futbolcunun, başkan Memik Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende sözleşmeyi imzaladığı aktarılan açıklamada, "Luis Perez'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
📢Gaziantep FK, son olarak Real Valladolid forması giyen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Luis Perez'i kadrosuna kattığını duyurdu.pic.twitter.com/WXYvcovJO7
— Sporx (@sporx) August 21, 2025