Gaziantep FK'da Jefferson en az 2 ay yok!

Gaziantep FK'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson'dan kötü haber geldi.



Kırmızı siyahlı takımın başarılı oyuncusu Jefferson'un daha önce sakatlık yaşadığı diz kısmında benzer bir sorun çıktığı öğrenildi.



Jefferson'un sakatlığının nüksetme durumunun olduğu ve bazı sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtilirken, oyuncunun en az 2 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.



Jefferson'un sezonu kapatma ihtimali de olduğu bildirildi.



HABER: ALİ BUDAK





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