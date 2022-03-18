Gaziantep FK'da hazırlıklar devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Gaziantep FK, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da hazırlıklar devam etti
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18 Mart 2022 19:04
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, 19 Mart Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

 

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