Gaziantep - Fenerbahçe maçında 'yarı otomatik ofsayt sistemi' çalıştı

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 23. dakikasında yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi.
23. dakikada savunma arkasına atılan topu Dusan Tadic aldı ve ceza sahası içindeki Sebastian Szymanski'ye pasını aktardı. Szymanski, fileleri havalandırdı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Yarı otomatik ofsayt sisteminin de kararı onaylamasıyla birlikte oyun devam etti.
Pozisyonda Dusan Tadic'in kafasının bir bölümün ofsayt olduğu gösterildi.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜ DE İNCELENDİ
Gaziantep FK deplasmanında Fenerbahçe'nin 81. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol öncesinde Michy Batshuayi'nin ofsayt olup olmadığı tartışma yarattı. Yarı otomatik ofsayt sistemi ile Batshuayi'nin ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.
23. dakikada savunma arkasına atılan topu Dusan Tadic aldı ve ceza sahası içindeki Sebastian Szymanski'ye pasını aktardı. Szymanski, fileleri havalandırdı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Yarı otomatik ofsayt sisteminin de kararı onaylamasıyla birlikte oyun devam etti.
Pozisyonda Dusan Tadic'in kafasının bir bölümün ofsayt olduğu gösterildi.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜ DE İNCELENDİ
Gaziantep FK deplasmanında Fenerbahçe'nin 81. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol öncesinde Michy Batshuayi'nin ofsayt olup olmadığı tartışma yarattı. Yarı otomatik ofsayt sistemi ile Batshuayi'nin ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.