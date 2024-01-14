Gaziantep - Fenerbahçe maçında 'yarı otomatik ofsayt sistemi' çalıştı

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" iki kez devreye girdi.

Haber; Sporx.com
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Gaziantep - Fenerbahçe maçında 'yarı otomatik ofsayt sistemi' çalıştı
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14 Ocak 2024 19:29
Son güncelleme 14 Ocak 2024 20:54
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 23. dakikasında yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi.

23. dakikada savunma arkasına atılan topu Dusan Tadic aldı ve ceza sahası içindeki Sebastian Szymanski'ye pasını aktardı. Szymanski, fileleri havalandırdı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Yarı otomatik ofsayt sisteminin de kararı onaylamasıyla birlikte oyun devam etti.

Pozisyonda Dusan Tadic'in kafasının bir bölümün ofsayt olduğu gösterildi.



FENERBAHÇE'NİN GOLÜ DE İNCELENDİ

Gaziantep FK deplasmanında Fenerbahçe'nin 81. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol öncesinde Michy Batshuayi'nin ofsayt olup olmadığı tartışma yarattı. Yarı otomatik ofsayt sistemi ile Batshuayi'nin ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.



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