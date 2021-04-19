Gaziantep, evinde rakiplerine geçit vermiyor

Süper Lig'deki son 6 iç saha maçında yenilmezlik serisi yakalayan Gaziantep, elde ettiği 51 puanın 36'sını evinde topladı.



Ligde ikinci yılını geçiren kırmızı-siyahlılar, sezonu ilk 6'da bitirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 51 puana ulaştığı 36. haftayı 6. sırada tamamlayan Gaziantep, iç sahadaki performansıyla da rakipleri için zorlu bir deplasman özelliğine büründü.



Geride kalan haftalarda 17 kez rakiplerini konuk eden kırmızı-siyahlılar, bu maçlardan 36 puanı hanesine yazdırırken, attığı 31 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.



Son haftalarda zorlu deplasman özelliğini daha da güçlendiren Gaziantep, sahasında en son ligin 22. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildi.



Devam eden haftalarda Fraport-TAV Antalyaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kalan Gaziantep, Göztepe (2-0), Gençlerbirliği (2-1), Yukatel Denzilispor (2-0) ve Medipol Başakşehir'i (2-0) yendi.



Sahasında 86 gündür yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep, ligin en iyi iç saha performansı gösteren takımlarından birisi haline geldi. Ligin en iyi iç saha performansına sahip takımı 39 puanlı Beşiktaş olurken, İstanbul ekibini 36'şar puanlı Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep izledi.



