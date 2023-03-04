Gaziantep Basketbol son periyotta kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deprem felaketi nedeniyle İstanbul'da oynanan maçta Gaziantep Basketbol, AYOS Konyaspor Basketbol'u 85-81 yendi.Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını 9-5 önde geçen AYOS Konyaspor Basketbol, ilk periyodu 20-19 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, bir bölüm farkı çift hanelere çıkarttığı çeyrekte soyunma odasına 47-40 önde gitti.İkinci yarıya ev sahibi ekip, Michael ve Egbunu'nun sayılarıyla başladı. Çeyreğin ikinci bölümünde üstünlüğü ele alan Gaziantep Basketbol, 29. dakikada Hanlan'ın üçlüğüyle farkı 3 sayıya indirdi: 63-66. Mola dönüşü toparlanan konuk ekip, son çeyreğe 70-63 üstün girdi.Son periyot karşılıklı basketlerle başladı. Maçın son bölümüne doğru üstünlüğü ele alan Gaziantep Basketbol, yakaladığı seriyle 35. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 74-76. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 38. dakikada Hanlan'ın isabetiyle öne geçti: 81-80. Bir dakika sonra yine Hanlan'ın basketiyle Gaziantep Basketbol farkı 3 sayıya (83-80) yükseltirken, konuk ekip bitime 1 dakika 13 saniye kala mola kullandı. Mola dönüşünde üst üste 2 hücumdan boş dönen konuk ekip karşısında bitime 36 saniye kala Gaziantep Basketbol, Egbunu ile çizgiye gitti. Serbest atışlardan birinden isabetle dönen ev sahibi takım, farkı 4 sayıya yükseltti: 84-80. Kalan bölümde 2 takım da taktiksel faullere başvururken, Gaziantep Basketbol parkeden 85-81 galip ayrıldı.Gaziantep Basketbol ile AYOS Konyaspor Basketbol arasında oynanan müsabaka öncesinde depremzedeler unutulmadı.Deprem felaketini yaşayan şehirlerden olan Gaziantep'in basketbol takımı, müsabaka öncesinde "Türkiye Tek Yürek" yazılı bir pankart açtı.Ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.