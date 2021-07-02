Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'e teşekkür etti

Gaziantep Basketbol, sözleşmesi sona eren Can Uğur Öğüt'e teşekkür mesajı yayımladı.

Haber; AA
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Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'e teşekkür etti
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02 Temmuz 2021 14:46
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, sözleşmesi sona eren Can Uğur Öğüt'e takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Kaptan. Verdiğin mücadele ve yaşattığın özel anlar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.


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