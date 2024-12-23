Gasperini'den Zaniolo açıklaması!

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Nicolo Zaniolo'nun performansından övgüyle bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Gasperini'den Zaniolo açıklaması!
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23 Aralık 2024 15:38
Son güncelleme 23 Aralık 2024 15:40
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, 3-2 kazanılan Empoli maçının ardından Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

SONRADAN GİRDİ, ASİST YAPTI

Atalanta'da Empoli karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve en uçta görev yapan Mateo Retegui, 21. dakikada sakatlık yaşamasının ardından yerini Nicolo Zaniolo'ya bıraktı. 21. dakikada oyuna dahil olan Zaniolo, 45. dakikada Ademola Lookman'ın attığı golde asist yaptı.

"FORVET OYNAMAYA ALIŞMALI"

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, maçın ardından Zaniolo için yaptığı açıklamada, "Pası değerliydi, o anda Lookman'a çok önemli bir asist yaptı. Daha sonra sırtı kaleye dönük oynarken biraz zorlandı. Derinliği biraz daha kullanmasını istiyorum. Forvet olarak oynamaya alışması gerekiyor." dedi.

ATALANTA PERFORMANSI

Açıklamalarına devam eden Gasperini, "Zaniolo, gelişmekte olan bir oyuncu. Çok istekli, çok çalışıyor. Bazı önemli goller attı. Bu maçta da önemli bir asist yaptı. Doğru yolda olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Atalanta'da bu sezon 17 maçta sahaya çıkan Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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