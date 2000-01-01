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Gallinari, NBA'in askıya alındığı gece yaşadıklarını anlattı

Oklahoma City Thunder forveti Danilo Gallinari, koronavirüs yüzünden NBA'in askıya alındığı geceyi konu aldığı, "basketbolu sonsuza kadar değiştiren gece" olarak tanımladığı bir makale paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder forveti Danilo Gallinari, koronavirüs yüzünden NBA'in askıya alındığı geceyi konu aldığı, "basketbolu sonsuza kadar değiştiren gece" olarak tanımladığı bir makale paylaştı.

Thunder'ın bir üyesi olarak, Gallinari, Rudy Gobert'in koronavirüs için pozitif test sonucu alması sonrası, NBA sezonunun askıya alındığını öğrendiği anda arenadaydı.

Kendi ülkesi İtalya halihazırda KOVID-19 ile savaşın ortasında olduğundan, Gallinari, NBA başkanı Adam Silver bile teyit etmeden önce, içinde bulunduğunu düşündüğü durumu takım arkadaşlarına açmıştı.

Gallinari, The Players Tribune'da o gün neler olduğunu ve o gece Thunder'a neler olduğunu düşündüğünü paylaştı:

"Bir dakika kadar sonra, konuştum.

'Beyler' dedim, 'tahminim bu virüsle ilgili bir şey. Koronavirüs.'

Bu cümleyi bitirir bitirmez bir grup oyuncu bana soru sormaya başladı. Soyunma odasının ortasındaydım ve herkesin sorularını cevapladım.

Çocuklar sadece bilgi almak istiyorlardı. Çoğunlukla kimsenin korktuğunu söyleyemem.

Ben mi? Ben aslında… korkmuştum."

O noktada, İtalya, Çin dışında en çok etkilenen ülke konumundaydı. Thunder veteranı, koronavirüsün kendi ülkesinde hayatı nasıl değiştirdiğini görmüştü ve ABD'yi de etkileyeceğinden endişeliydi.


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