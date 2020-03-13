Galatasaray'ın şifresi: 16-45!

Galatasaray, 16 ile 45. dakikalar arasında müthiş bir grafik çizerken tam 21 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş'ın da aynı süre diliminde tam 11 gol yemesi, teknik patron Fatih Terim ve takımın iştahını kabartıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın şifresi: 16-45!
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13 Mart 2020 07:26
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor...

Teknik direktör Fatih Terim'in 16 ve 45. dakikalar arasında Kartal'ı vurmayı planladığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar ligde attığı 44 golün neredeyse yarısını (21) bu dilimde kaydetti.

YÜKSEK TEMPOYLA BİTİRECEK!

Ayrıca Beşiktaş'ın 16-45 arasında tam 11 gol yemesi de Terim ve ekibinin iştahını kabartıyor. Aslan bu yarım saatlik dilimde yüksek tempoya çıkıp işi bitirmeyi düşünüyor.

KARTAL SON 30'DA COŞUYOR

Ancak Cimbom bu periyotta hedefine ulaşamazsa işler karışacak. Çünkü son yarım saatte coşan Beşiktaş 61 ile 90. dakikalar arasında attığı 17 golle rakiplerini alt etmesini biliyor.



İLK YARILARDA KALE KAPALI!

Maçların ilk yarılarında Avrupa liglerinin en az gol yiyen takımlarından biri olan Galatasaray ilk 45 dakikalarda kalesinde sadece 8 gol görmesiyle bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray ilk yarılarda hem hücumda hem de savunmada çok etkili bir performans ortaya koyuyor.

MUSLERA KARTAL'A ABONE!

Galatasaray kaptanı Muslera kariyerinde hiç Beşiktaş derbisi kaçırmadı. 20 maçta da forma giyen Uruguaylı kaleci 10 galibiyet alırken, 6 yenilgi yaşadı.

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