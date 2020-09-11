Galatasaray'ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Azerbaycan'ın Neftçi takımı, Azerbaycan Premier Ligi'nde Sumgayıt takımına mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti
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11 Eylül 2020 21:21
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Azerbaycan'ın Neftçi takımı, Azerbaycan Premier Ligi'nde Sumgayıt takımına mağlup oldu.

Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Neftçi, ligin 1. haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmişti. 

17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray maçı, 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak. 



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