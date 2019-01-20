'ın transfer gündeminde yer alan Lukas Haraslin, sosyaşl medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı.Galatasaray'da hücuma yönelik düşünülen isimler arasında yer alanforması giyen Haraslin, sosyal medya hesbından Türkiye bayrağını kullandığı bir paylaşımda bulundu.Genç oyununun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede yayılırken bir transfer mesajı olarak yorumlandı.Slovak kanat oyuncusu daha önce verdiği bir röportajında Galatasaray ile ilgiliifadelerini kullanmıştı.