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Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım

Galatasaray'ın da ilgilendiği Lukas Haraslin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım
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20 Ocak 2019 19:31
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Lukas Haraslin, sosyaşl medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı.

Galatasaray'da hücuma yönelik düşünülen isimler arasında yer alan Lechia Gdansk forması giyen Haraslin, sosyal medya hesbından Türkiye bayrağını kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Genç oyununun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede yayılırken bir transfer mesajı olarak yorumlandı. 

Slovak kanat oyuncusu daha önce verdiği bir röportajında Galatasaray ile ilgili ''Galatasaray, hayır diyemeyeceğiniz bir takım'' ifadelerini kullanmıştı.

İşte Lukas Haraslin'in sosyal medyadaki paylaşımı...




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