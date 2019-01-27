Devre arasından iyi döndü

Geçen sezonu geride bıraktı

Sinan gol atıyor, Galatasaray kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da Sinan Gümüş performansıyla dikkati çekiyor.Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya iyi başladı.Ligin 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray, hava ve zemin şartlarının olumsuzluğuna rağmen 19. haftadaki zorlu Göztepe deplasmanında da 1-0 galip geldi.Bitimine 1 haftadan az süre kalan ara transfer döneminde beklenen santrfor transferinin yapılamamasına rağmen ilk yarıda ligde 7 gol atan Eren Derdiyok'un da kadro dışı bırakılmasıyla ileri uçta alternatifsiz kalan sarı-kırmızılılarda sahneye Sinan Gümüş çıktı.MKE Ankaragücü maçında 2, Göztepe müsabakasında ise tek gole imza atan 25 yaşındaki oyuncu, alınan 6 puanda önemli rol oynadı.Sinan Gümüş, Spor Toto Süper Lig'e verilen aradan formda bir şekilde geldi.Sezonun ilk yarısında 11 lig karşılaşmasında forma giyen Sinan, bir kez fileleri havalandırmıştı. İkinci yarıdaki 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan sarı-kırmızılı futbolcu, attığı 3 golle yıldızlaştı.Sinan, Süper Lig'de geçen sezonki performansını geride bıraktı.Ligde 2017-2018 sezonunda 19 maçta süre alan Sinan Gümüş, 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon 19. haftada 4 gole ulaşan genç oyuncu, şimdiden geçen sezonki performansının üzerine çıktı.Galatasaray, Sinan Gümüş'ün Süper Lig'de gol attığı 14 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.Sarı-kırmızılı ekibe 2014'te transfer olan Sinan, 69 Süper Lig maçında 19 gol attı.Sinan'ın fileleri havalandırdığı 14 müsabakada Galatasaray, 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.