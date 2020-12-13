Fatih Terim önüne sürpriz bir şekilde getirilen Maxime Leverbe'yi Merih Demiral'a benzetti. Hem fiziki yapısı hem de saha içindeki savaşçılığı sayesinde üzerinde durulursa çok önemli bir stoper kazanabilecekleri fikri oluştu.23 yaşındaki Fransız stoperin, Chievo'da aylık 8 bin euro'ya oynaması da büyük avantaj olarak görülüyor.G.Saray'ın 500 bin euro yıllık ücrete Leverbe'yi oynatabileceği ayrıca Chievo'yu da 1 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeline ikna edebileceği konuşuluyor.1.88 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, geçen sezon Sampdoria'dan 600 bin euro'ya kadroya katıldı. Bu sezon Serie B'de 9, İtalya Kupası'nda tek maça çıkan Leverbe, 1 de gol attı.