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Galatasaray'da sol bek transferine iki yeni aday

Fatih Terim'in 'sol bekimiz yok' açıklaması, gözleri bu mevkiye yapılacak transfere çevrildi.

Kaynak: Fotomaç
Galatasaray'da sol bek transferine iki yeni aday
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24 Aralık 2017 12:49
Fatih Terim'in 'sol bekimiz yok' açıklaması, gözleri bu mevkiye yapılacak transfere çevrildi.

Daha önce listebaşı olan Juventus'lu Kwadwo Asamoah'ın Terim'in daha hızlı atağa çıkan bir oyuncu istemesi üzerine ikinci plana düştüğü belirtiliyor.

Deneyimli çalıştırıcı basın toplantısında scout ekibinin transfer için liste oluşturduğunu ve bunu inceleyeceklerini belirtmişti.

Ajax'tan Mitchell Dijks ve Atletico PR'den Sidcley'in de listeye eklendiği ifade edildi.
 


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