Galatasaray'da krize Schalke arası

Fenerbahçe'yi son yıllardaki en sıkıntılı haliyle yakalamasına rağmen mağlup edemeyen Galatasaray'da moraller bozuk... Müthiş taraftar desteğiyle derbiye başlayan, ikinci yarının başında 2-0 öne de geçen Cim Bom, sonrasındaki 35 dakikalık bölümde ise inanılmaz bir konsantrasyon kaybına uğradı. Zorlu maç 2-2 tamamlanırken, hem tribünler hem de Fatih Terim 90 dakikanın bitiş düdüğüyle büyük şok yaşadı. Fırat Aydınus'u ciddi şekilde eleştiren Fatih hoca, her şeye rağmen faturayı tamamen hakeme kesmedi.Soyunma odasında futbolcularını da eleştirdi. Ancak tecrübeli teknik adam, beklenenin aksine kısa bir konuşma yapıp, çıktı. Terim'in oyuncularına, "Hakeme rağmen biz bugün (dün), bu atmosferde kazanmalıydık. İlk yarıda müthiş oynadık fakat ikinci devredeki takımı tanıyamadım. 2-0 öne geçtikten sonraki laubalilik kabul edilemez. Futbol böyle şeyleri affetmez! Üzülmek için vakit yok. Önümüzde kritik bir Schalke maçı var. Salı günü Devler Ligi'nde kendinizi affettirin" dediği öğrenildi.Salı günkü Schalke deplasmanı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği açısından çok kritik. Cim Bom kazanması halinde 2 maç kala, Alman ekibinin önüne geçecek ve avantajı eline alacak. Beraberlik ve yenilgi durumunda ise ipler Schalke'nin eline geçecek. Gruptan çıkmayı ana hedef olarak belirleyen Fatih Terim, bu nedenle derbinin ardından olaylı maçı tamamen takımına unutturmaya başladı.