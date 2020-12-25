Galatasaray'da Diagne kadroda yok

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı kafilesine alınmadı



Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, " Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır. " ifadelerine yer verildi.



Radamel Falcao da kafilede yer alırken

Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: "Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli."