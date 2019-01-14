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Galatasaray'da Benjamin Tetteh defteri kapandı

Sparta Prag, 12 milyon Euro ile oturduğu pazarlıkta en son peşin 8 milyon Euro'ya kadar indi ancak kiralama teklifini reddetti.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da Benjamin Tetteh defteri kapandı
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14 Ocak 2019 09:51
Günlerdir Benjamin Tetteh'in peşinden koşan Galatasaray son teklifini 1 milyon Euro kiralama+sezon sonu 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde yapmıştı. İngiliz ekiplerinin 21 yaşındaki Ganalı forvete ilgisini fırsat bilen Sparta Prag, 12 milyon Euro ile oturduğu pazarlıkta en son peşin 8 milyon Euro'ya kadar indi ancak kiralama teklifini reddetti.

Çekya ekibinin olumsuz cevabı üzerine Tetteh defteri kapandı. Galatasaray yönetiminin forvet transferini bitirmek için bir menajere yetki verdiği ve söz konusu menajerin İngiltere'de temaslara başladığı gelen haberler arasında yer alıyor



PRAG'DAN GELEN O AÇIKLAMA

Sparta Prag antrenörü Radoslav Kovac, "Benji (Benjamin Tetteh) bizim için çok önemli. Gitmesini istemiyoruz." derken, bir Sparta Prag yöneticisi ise, "Sezon sonuna kadar kadromuzda tutacağız." dedi.

Galatasaray'ın transfer gözdesi Benjamin Tetteh için Çekya basınında olumsuz haberler çıktı.

Çekya'da yayın yapan iSport'a konuşan bir Sparta Prag yöneticisi, "Tetteh, Ocak ayında satılık değil. Kulüp olarak onu bu sezon kadromuzda tutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BENJI, EN KİLİT OYUNCULARIMIZDAN BİRİ"

21 yaşındaki yetenekli golcü için konuşan Sparta Prag antrenörü Radoslav Kovac ise, "Medyada çıkan spekülasyonlar hakkında konuşmak istemiyorum. Fakat, Benji bizim için çok önemli bir oyuncu. Sezonun ilk yarısında 9 gol birden attı. Neler yazıldığıyla ilgilenmiyoruz. Benji, kadromuzun en kilit oyuncularından bir tanesi." açıklamasını yaptı.

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