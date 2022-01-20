Galatasaray ve Başakşehir, Despodov yarışında

Ludogorets'in yıldızı Kiril Despodov, transfer döneminin popüler isimlerinden... Birçok takımın peşinde olduğu belirtilen Bulgar yıldız ile Süper Lig 'den de Başakşehir ve Galatasaray'ın ilgilendikleri aktarıldı.



Daily Record'un haberine göre İskoç ekibi Rangers, Despodov'u kadrosuna katmak istiyor. Fakat oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Yunanistan'dan Olympiacos ve Türkiye'den Başakşehir ile Galatasaray da yer alıyor.



2018-19 sezonunun ara transfer döneminde o gün için Bulgaristan'da rekor anlamı taşıyan bir bedel olan 4 milyon Euro'luk bonservisle Cagliari'ye transfer olan Despodov, 2020'de kiralık olarak geldiği Ludogorets'e 2021'in yaz aylarında bonservisi alınarak imza atmıştı.



Despodov, bu sezon 15 lig maçında 6 gol, 6 asistlik katkı sağlarken dün açıklanan şekilde Bulgaristan'da spor yazarları tarafından yılın en iyi futbolcusu seçilmeyi de başardı.





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