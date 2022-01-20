Galatasaray ve Başakşehir, Despodov yarışında

Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları sürerken son dönemde ismi İskoç ekibi Rangers ile anılan Ludogorets'in yıldızı Kiril Despodov ile Süper Lig'den Başakşehir ve Galatasaray'ın da ilgilendikleri belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray ve Başakşehir, Despodov yarışında
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20 Ocak 2022 13:23
Ludogorets'in yıldızı Kiril Despodov, transfer döneminin popüler isimlerinden... Birçok takımın peşinde olduğu belirtilen Bulgar yıldız ile Süper Lig 'den de Başakşehir ve Galatasaray'ın ilgilendikleri aktarıldı.

Daily Record'un haberine göre İskoç ekibi Rangers, Despodov'u kadrosuna katmak istiyor. Fakat oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Yunanistan'dan Olympiacos ve Türkiye'den Başakşehir ile Galatasaray da yer alıyor.

2018-19 sezonunun ara transfer döneminde o gün için Bulgaristan'da rekor anlamı taşıyan bir bedel olan 4 milyon Euro'luk bonservisle Cagliari'ye transfer olan Despodov, 2020'de kiralık olarak geldiği Ludogorets'e 2021'in yaz aylarında bonservisi alınarak imza atmıştı.

Despodov, bu sezon 15 lig maçında 6 gol, 6 asistlik katkı sağlarken dün açıklanan şekilde Bulgaristan'da spor yazarları tarafından yılın en iyi futbolcusu seçilmeyi de başardı.

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