Galatasaray turlarsa transfer var!

Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı transfer eden Galatasaray, kadrosuna üç takviye daha düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray turlarsa transfer var!
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19 Ağustos 2024 07:57
Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı transfer eden Galatasaray, kadrosuna üç takviye daha düşünüyor. Derrick Köhn'ü yeterli bulmayan sarı-kırmızılı kulüp, sol bek için yeni isim arıyor. 

ELENMEZSE TRANSFER VAR

Orta saha merkezine alternatif bakılıyor ve Wilfried Zaha ile Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığına karşı kenar forvet için çalışmalar başladı. Transferde 9 gün frene basıldı ve Young Boys eşleşmesinin bitmesi bekleniyor.



OKAN BURUK VE EKİBİ MESAİDE

Mevcut durumda 1 milyon Euro harcama limiti kalan Galatasaray, Young Boys'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi gelirini garantileyecek ve transferler için kaynak sağlamış olacak. 

OKAN BURUK VE EKİBİ MESAİDE

Teknik direktör Okan Buruk da Florya'da tüm konsantrasyonunu Young Boys maçlarına verdi, transferi düşünülen oyuncuları izlemeyi bıraktı. 50 yaşındaki teknik adam, yardımcılarıyla birlikte İsviçre ekibini A'dan Z'ye analiz ederken, bunları da takımı ile paylaşıyor.

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