Galatasaray, transferi açıkladı: Otis Livingston

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Otis Livingston'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki skorer oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Würzburg Baskets'te forma giyen Livingston, geçen sezon Almanya Basketbol Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki skorer oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Würzburg Baskets'te forma giyen Livingston, geçen sezon Almanya Basketbol Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.
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