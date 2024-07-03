Galatasaray, transferi açıkladı: Otis Livingston

Galatasaray, ABD'li basketbolcu Otis Livingston'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, transferi açıkladı: Otis Livingston
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03 Temmuz 2024 20:17
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Otis Livingston'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki skorer oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Würzburg Baskets'te forma giyen Livingston, geçen sezon Almanya Basketbol Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.

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