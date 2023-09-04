Galatasaray transferde hedef şaşırttı!

Süper Lig'de Gaziantep deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle taraftarlarını sevindiren Galatasaray'da transfer belirsizliği büyüyor...
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya listelerin verileceği son güne büyük bir sessizlikle giriyor.
Yönetimin uzun süredir beklenen 8 numara hamlesini ve bir de stoper transferini bugün gerçekleştirmesi bekleniyor.
HERKES MERAK EDİYOR
Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi maliyetlerin yükselmemesi için çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürütüyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın hangi 8 numarayı kadrosuna katacağı çok büyük bir merakla bekleniyor.
NDIDI İDDİASI GÜNDEMDE
Dün İngiliz basınına da yansıyan iddialara göre Galatasaray'ın görüştüğü isimlerden birisi Wilfried Ndidi.
Leicester City formasını giyen Nijeryalı futbolcu konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor.
Ayrıca Tottenham'dan Lo Celso'nun da Sarı-Kırmızılılar'la görüşme halinde olduğu öne sürülüyor.
Yönetimin stoper pozisyonuna düşündüğü isimlerden biri olan Davinson Sanchez konusunda da farklı bilgiler geliyor.
Bazı kaynaklar Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperle görüşerek hedef şaşırttığını ve asıl hedefin çok farklı bir futbolcu olduğunu öne sürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya listelerin verileceği son güne büyük bir sessizlikle giriyor.
Yönetimin uzun süredir beklenen 8 numara hamlesini ve bir de stoper transferini bugün gerçekleştirmesi bekleniyor.
HERKES MERAK EDİYOR
Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi maliyetlerin yükselmemesi için çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürütüyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın hangi 8 numarayı kadrosuna katacağı çok büyük bir merakla bekleniyor.
NDIDI İDDİASI GÜNDEMDE
Dün İngiliz basınına da yansıyan iddialara göre Galatasaray'ın görüştüğü isimlerden birisi Wilfried Ndidi.
Leicester City formasını giyen Nijeryalı futbolcu konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor.
Ayrıca Tottenham'dan Lo Celso'nun da Sarı-Kırmızılılar'la görüşme halinde olduğu öne sürülüyor.
Yönetimin stoper pozisyonuna düşündüğü isimlerden biri olan Davinson Sanchez konusunda da farklı bilgiler geliyor.
Bazı kaynaklar Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperle görüşerek hedef şaşırttığını ve asıl hedefin çok farklı bir futbolcu olduğunu öne sürüyor.