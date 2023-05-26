Galatasaray, Tottenhamlı genç için ilk görüşmeyi yaptı!

Ligde gözünü şampiyonluğa çeviren Cim Bom transferde de dümeni İngiltere'ye kırdı. Liverpool'dan Naby Keita ve Roberto Firmino, Chelsea'dan Hakim Ziyech gündeme gelirken Galatasaray rotayı bir başka deve çevirdi ve genç yıldız için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Tottenhamlı genç için ilk görüşmeyi yaptı!
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26 Mayıs 2023 08:49
Son güncelleme 26 Mayıs 2023 08:50
Şampiyonluk için geri sayıma geçen, 30 Mayıs'ta Ankaragücü deplasmanında kazanarak zaferi garantilemek isteyen Galatasaray'da tüm gözler zorlu maça çevrildi. Taraftar, teknik ekip ve oyuncular, Sarı-Lacivertliler karşısında alınacak galibiyete kitlenmişken yönetim de bir yandan çalışmalarına devam ediyor.

Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, rotayı İngiltere'nin bir başka büyük takımına kırdı.

İLK GÖRÜŞME

Galatasaray, Tottenham'ın 20 yaşındaki ön liberosu Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı. Üstelik Sarı-Kırmızılılar'ın, Senegalli oyuncu için Tottenham'la ilk görüşmeyi yaptığı da kaydedildi.

ŞİMDİDEN MİLLİ TAKIM'LA 14 MAÇ

2021 yılında Metz'den 16.9 milyon Euro'ya transfer edilen Sarr bu sezon Eflatun-Beyazlı formayla 13 maça çıktı. Genç oyuncu bu yaşında Senegal Milli Takımı'nda da şimdiden 14 karşılaşmada forma giydi. 

 
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