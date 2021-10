Galatasaray tarihinin en büyük anlaşması imzalandı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yeni stadyum isim sponsorluğu anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın stadının yeni adı "Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu" oldu.Seçim sürecinde taraftarımıza söz vermiştik sponsorluklarla ilgili. Adaylık sürecinde yabancı bir şirketle ön anlaşma yapmıştık. Bazı detaylar istediğimiz gibi değildi. Daha sonra Galatasaray ile birlikte olmak isteyenler ile görüştük. Erden Timur, en iyi teklifi sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir anlamı da var. Erden Timur, içimizden biri. Çok iyi bir Galatasaraylı. Hem gönlüyle hem imkanlarıyla hep Galatasaray'ın yanında olmuş bir kişi. Nef markasıyla zaten birçok projeleri olmuş biri.Erden Timur ile birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Ciddi anlamda sosyal sorumluluk projelerini geçiren, topluma dokunan bir marka. Galatasaray ile mükemmel uyuşan bir marka. Türk sponsorluk firması olduğu ve Türk Lirası Koruma Kanunu nedeniyle anlaşmayı Türk Lirası olarak yaptık.Bu anlaşma ve forma sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını yaptık. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL artı KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu. Bu anlaşma umarım sonsuz başarılar getirir.Sevgili dostum, kardeşim, yol arkadaşım Erden Timur'a bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki bizimle...Anlaşma 725 Milyon TL. Bu anlaşmanın 5+5 yıl ve artan rakamlarla nakit gelecek. Bu sefer stadyum isim hakkında kulübümüz ve amatör şubelere de gidecek. Nakit akışını SPK nedeniyle paylaşamıyorum ama her yılın parası belirtilen takvimlerde ödenecek.Tüm anlaşma nakit karşılığı, sadece nakit alacağız. Erden Bey'in bu dönem Galatasaray'a, Türk sponsoruna verdiği desteği çok takdir etmek lazım. Ülkemizin, sporumuzun içinde bulunduğu koşullarda birçok spor dalımız sponsor bulmakta zorlanıyor. Erden Bey vizyoner bir tutumla Türkiye'nin en büyük markalarından ikisini bir araya getirdi.Tüm kulüplerin durumunu tüm Türkiye biliyor. Biz 1-2 seneyi kurtarıp popüler olmaktan çok 10-20 senesini kurtarmaya çalışıyor. Buradan gelecek parayı yeniden yapılanmanın, borç azaltmanın parçası olarak kullanacağız. Tüm ilave kaynaklarda borçları ödenebilir, operasyonu devam ettirilebilir hale getirmek istiyoruz.Erden Bey Galatasaray'a yakışan ve çok iyi bir Galatasaraylıdır. Zamanı kendisinde kalmak suretiyle ve Galatasaray genel kurulunun teveccühüyle bugün oturduğum yerde Erden Bey'i görmek isterim. Galatasaray'ın böyle insanlara çok ihtiyacı var.Şimdi stadyumun dış cephesiyle ilgili... Biz de taraftarız, bunu unutmayın. Taraftarımızın gördüğü her şeyi biz de görüyoruz. Buranın mimari projesi var. Geçmişte de bir takım görüşmeler yapıldı. Şimdi de görüyoruz. Dış cephede yapılacak her türlü değişiklik mimar beye aittir, izin almak gerekir, prosedür budur. Stadyumumuzda yapılmamış birçok yenilik yapıyoruz. Çimler yenilendi. Koltuklar boyanmaya başlandı. Stadımız biraz daha güzel renklendi. Bakım çalışmasıyla ilgili güzel planlarımız var. Bunu Nef'e yüklemeyin. Bu bizim görevimiz. Galatasaray'a hizmet edenlere daha fazla yük verilir. Erden Bey'in yeterince yükü var. Stadyumu yenilemek bizim görevimiz.Türk ekonomisi çok zor bir dönemden geçti. Aynı şekilde spor sektörü çok zor bir dönemden geçti. En az destek alan sektörlerden de bir tanesi. Bu anlaşma o etkileri siler mi, nakit açığını kapatır mı, hayır. Bu anlaşma aslında gelir artırıcı, bizle yakışan markalarla büyüme, Galatasaray'ı sürdürülebilir ekonomik duruma getirme hamlelerinden bir tanesi. Çok değerli ama yetmez.Türk kulüplerine, hangi kulübe olursa olsun destek veren markaya tüm kulüplerin destek olması lazım. Sponsorlar ne kadar değer kazanırsa, ne kadar kendi markasına değer yaratırsa ligin ve kulüplerin değeri artar. Markaların aslında Türk sporuna katkı sağladığına dikkat etmek lazım. Yakında bununla ilgili bir projemiz var. Başarılı sonuçlara ulaştıktan sonra paylaşırız.Bildiğiniz gibi bizim ücretlerimizin çok önemli bölümü, büyük çoğunluğu futbol takımı giderleri ve futbolcu ücretleri. Geçmişte maalesef bütçenin kaldıramayacağı rakamlar ödendi. Biz buna göre hamleler yaptık. Maksimum ücret belirleyecek, kredi borcunu ödeyecek bir yapıya doğru gidiyoruz. Takımı 1 senede değiştiremiyorsunuz. Önümüzdeki sene de bu devam edecek. Galatasaray'ı daha genç, daha rekabetçi, gelirine göre daha uygun bütçeli yapmak istiyoruz. 2 senede tamamlamayı istiyoruz. Bu sene bu yolda çok büyük adım attık.Erden Bey gönülden Galatasaraylı. Bildiğiniz, bilmediğiniz yerde destekleri var. Tevazu sahibi biri. Galatasaray'a yaptığı hizmetlerde ön planda olmayı sevmez. Gönülden bu işi yapar. Kaç tevazudan gerçek sanırlar dedim yukarıda. Bu kadar gönülden hizmet edenlere Galatasaray'da çok yüklenir. Biraz bırakın da Galatasaray'ı seven, yakışan diğer markalar destek versinler. Galatasaray'a destek veren markaların sayısını artırmak önemli.Benim için kolay bir basın toplantısı değil. Bundan önce birçok toplantı yaptık ama ilk forma sponsorluğunun birinci senesinde de aynı şey olmuştu. Sadece verilerle konuşabileceğimiz bir şey değil. İnsan duygularından ibaret, şimdiden affola.Galatasaray, Türkiye'nin uluslararası anlamda dünyada en değerli 1-2 markasından biri. Nef son yıllarda global yolculuğa çıkmış, kendi sektörümüzde uluslararası marka hedefi olan bir marka. Bu birliktelik bizler için onur verici. Galatasaray'ın bizim için bir ev. Evimize Nef ismini koymak tabii ki anlatılmaz bir şey. Bunu söylemek isterim. Bir taraftan da ben hem Nef'in yönetim kurulu başkanıyım hem de saklayamam Galatasaraylıyım. Bizim için buranın adı Ali Sami Yen Stadyumu'dur. En önemli bilincimiz bu isme layık olmak. İnsan çift kimlikle yaşayamaz. Buranın ismi Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Tüm Galatasaraylılar için en değerli isim. Nef inşallah o sorumluluğun farkında olarak, onun dışında Galatasaray'a daha farklı değerler katarak bu yolculuğu en iyi şekilde sürdürecektir. Mahcup olmayacağımızı ve hakkını vereceğimizi düşünüyorum.Başkana da teşekkür ediyorum. Bu bir yol arkadaşlığı dedi, biz de öyle görüyoruz. Niyet ve fedakarlık bakış açısı olarak her şey çok samimi bir şekilde sunuldu. Bu anlaşmanın olmasında başkanın çok önemli emeği var. İlk bu işi konuşurken ilk başta Rezzan Bey şey yapmıştı, sürecin her anında emeği geçti. Bu işin olması için sürekli çaba sarf etti. Ona da teşekkür ediyorum. Netice itibarıyla bizim için, Nef markası için Türk sporuna böyle bir katkı sunmak, yarınlarda yapılacak şeylere destek olma fırsatı bulmak onur verici. Nef aynı zamanda sosyal bir marka. Nef Vakfı ile toplumsal değeri olan bir markayız. Spor aslında topluma dokunmanın en hızlı yolu. Bu sponsorluğu, stadyum isim sponsorluğu olarak değil birlikte çok şeyler başaracağımız bir yol olarak görüyoruz. Tüm Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun.Bundan önceki sponsorluk bedelleri ödendi. 2016'daydı ilk, 2020'de bitti.Önümüzdeki 10 yılı da kapsayacak şekilde öyle bir rakama (1 milyar TL) ulaşıyor. Türkiye'de bizim Nef olarak farklı projelerle, farklı segmentte işlerle çıkacağız. Bu anlaşma, bu anlamda da önemli. Kişisel olarak da Galatasaray'a her alanda hizmet etmek ben de istiyorum. Elimden geldiğince çaba sarf ediyorum diyeyim. Her bir takım taraftarı, hangi takımı tutuyor olsun kulübü için bir şey yapmak ister. Bunu gençlik yıllarımda sorsanız, sahada bir görev verseniz onu, farklı yaşta farklı bir işi ister. Galatasaray'dan bir görev verildiğinde ona layık olmak her zaman hedef.Seçim öncesinde de konuşuldu bu. O zaman başka yabancı bir firma tabii, objektif değerlendirebiliyor muyum bilmiyorum ama, yabancı firmayla döviz kuruyla yapılıyor. Yabancı firmanın dövizle anlaşma yapma olanağından ötürü öyle devam edildi.Biz Nef'in gayrımenkul tarafında 13 milyara yakın aktif büyüklüğe sahibiz. Değerlemede, indirgenmiş nakit akışına bakınca çok daha büyük bir rakam. Rakam çok daha büyüyor aslında. Profesyonellerimizle değerlendirirken, Nef yeni bir Nef Arsa diye bir ürün çıkardı. Ciddi büyüklükte, 20'ye yakın yerde bu arsaları geliştirdi son 22-23 ayda. Bunlar çok önemli bir satış argümanı olacak. Türkiye'nin her yerinde satılacak, kolay ulaşılabilir, 100 bin ila 500 bin lira arasında ticket büyüklüğü olan, evin fiyatına göre daha uygun olan bir ürün. Bu sponsorluğu profesyonellerimizle değerlendirirken bu oldu. Biz gayrımenkul şirketi TV reklamlarına çok bütçe arıyoruz. TV reklamlarına göre spor sponsorluklarının geri dönüşü çok daha fazla. Bizim sektörümüzde güven çok önemli. O yüzden etkin kullanılıyor sponsorluklar. Geçmişte 3 sene bunu deneyimledik. 1 aylık 360 derece lansman bedeli bile 3-4 kanalda, aşağı yukarı buraya verilen yıllık para. Durum bu.Uluslararası takımların, Schalke gibi bir takımın bedeliyle yaklaşık bir bedel. Türk futbolunun bulunduğu durumu düşünürsek anlaşma her iki taraf için de gayet faydalı bir anlaşma. İlk taksidi hemen ödeyeceğiz.Basketbolla ilgili de hakikaten burada başkan ve yönetim farklı bir vizyonla yaklaştı. İlk başta onun sonucunu yaşıyoruz. Sponsor olan ekibi de çalıştırmak önemli bir vizyondu. Çok önemli bir birliktelik oldu. Ben değilim, benden daha fazla zaman verip emek harcayanlar var.EuroLeague vizyonu şu şekilde; aslında 3 ila 5 yıl arasında Galatasaray'ın yeri EuroLeague. Burada sürdürülebilir bir gelirle yer alması gerekir. Basketbol, futbol gibi değil. Gelir gider dengesi daha iyi değerlendirilirse futbolun yönetilme şansı var. Basketbolda gelir çok çok az. Basketbol AŞ vizyonu vardı başkanın ve yönetimin. Çok çok değerli. Basketbol AŞ oluştuktan sonra farklı yerlerden gelir kazandırarak EuroLeague'e gitme vizyonumuz var. EuroLeague sürekli yükseliyor. Galatasaray'ın isminin tüm dünyaya duyurmanın futbola nazaran daha az bütçeyle yapma yoludur EuroLeague. Bu vizyon için yönetime ve başkana da teşekkür ediyorum.Erden Timur: Forma sponsorluğunda da aynı şey vardı. Galatasaray için daha iyi şart olursa, bunu ben özellikle koydurmuştum, devam etmesine biz engel koymayacağız. Çünkü dediğim gibi bu bir yol arkadaşlığı. Ülke sporunun durumuna hepimiz vakıfız. Bu anlamda Galatasaray'a çok önemli bir kaynak oluşursa, ulusal veya uluslararası fark etmez, biz feragat edeceğiz.Galatasaray lehine böyle bir madde var. Erden Bey'i dışarıdan biri olarak görmeyin. İçeriden biri. Hem gönülle hem şahsen devam edeceğiz.