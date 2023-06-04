Galatasaray taraftarından Icardi için flaş pankart!

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçta sarı kırmızılı taraftarlar Arjantinli yıldız için flaş bir pankart açtı.
Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda takımına dönecek. Sarı kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızın bonservisini almak için uğraşırken, taraftarlardan da flaş bir hamle geldi.
Tribünlerden açılan pankartta, "Icardi, bizimle kal" ifadeleriyle Arjantinli oyuncunun ayrılmamasını istedi.
Icardi de bu pankartı görünce o bölgeye gidip telefonuyla pankartı çekti ve taraftarları selamladı.
Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda takımına dönecek. Sarı kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızın bonservisini almak için uğraşırken, taraftarlardan da flaş bir hamle geldi.
Tribünlerden açılan pankartta, "Icardi, bizimle kal" ifadeleriyle Arjantinli oyuncunun ayrılmamasını istedi.
Icardi de bu pankartı görünce o bölgeye gidip telefonuyla pankartı çekti ve taraftarları selamladı.
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