Galatasaray, sosyal medyada devlerle yarışıyor

Sosyal medya platformlarda en çok takipçisi olan futbol takımları açıklandı. Galatasaray, 52 milyon takipçi ile 19. sırada yer aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, sosyal medyada devlerle yarışıyor
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22 Kasım 2024 12:05
Sosyal medya platformlarda en çok takipçisi olan futbol takımları açıklandı. İlk 100'de 16 İspanyol takımı yer alırken Avrupa ülkelerinin yanı sıra çıkışta olan Suudi Arabistan, Brezilya ve Mısır takımları da dikkat çekti.

Dünyanın en aktif sosyal medya kullanımına sahip ülkelerinin başında gelen Türkiye'de ise ilk 20'ye tek kulüp girebildi. Galatasaray, 52 milyon takipçi ile 19. sırada yer aldı.

İspanyollar'ın en büyük kulüplerinden Real Madrid 445 milyon ile listenin ilk sırasında yer aldı. Onu 400 milyon ile ezeli rakibi Barcelona takip ediyor.



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