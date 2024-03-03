Galatasaray sezon sonu tekrar deneyecek: Berkay Yılmaz

Galatasaray, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için sezon sonunda oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yapma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray sezon sonu tekrar deneyecek: Berkay Yılmaz
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03 Mart 2024 11:15
Galatasaray, Alman Ligi ekiplerinden Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için sezon sonunda oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yapma kararı aldı.

HEDEF: KÖHN BERKAY İKİLİSİ

Sabah'ın haberine göre; devre arasında anlaşmaya varılan yıldız futbolcu Berkay Yılmaz, da Galatasaray'ı yapacağı görüşmeyi bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, sol bek mevkisinde Derrick Köhn-Berkay Yılmaz rotasyonu yapmak istiyor. Gelecek sezonun planlamasının bu kapsamda yapıldığı belirtildi.

11 GOLE KATKISI VAR

Piyasa değeri 250 bin Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Berkay Yılmaz, bu sezon takımında 9 maça çıktı, 592 dakika süre alırken 1 gol attı, 3 asist yaptı. Kariyerinde 47 karşılaşmada boy gösteren genç yetenek, 6 gol atarken 5 de asist yaptı.

 
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