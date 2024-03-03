Galatasaray sezon sonu tekrar deneyecek: Berkay Yılmaz

Galatasaray, Alman Ligi ekiplerinden Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için sezon sonunda oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yapma kararı aldı.
HEDEF: KÖHN BERKAY İKİLİSİ
Sabah'ın haberine göre; devre arasında anlaşmaya varılan yıldız futbolcu Berkay Yılmaz, da Galatasaray'ı yapacağı görüşmeyi bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, sol bek mevkisinde Derrick Köhn-Berkay Yılmaz rotasyonu yapmak istiyor. Gelecek sezonun planlamasının bu kapsamda yapıldığı belirtildi.
11 GOLE KATKISI VAR
Piyasa değeri 250 bin Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Berkay Yılmaz, bu sezon takımında 9 maça çıktı, 592 dakika süre alırken 1 gol attı, 3 asist yaptı. Kariyerinde 47 karşılaşmada boy gösteren genç yetenek, 6 gol atarken 5 de asist yaptı.
HEDEF: KÖHN BERKAY İKİLİSİ
Sabah'ın haberine göre; devre arasında anlaşmaya varılan yıldız futbolcu Berkay Yılmaz, da Galatasaray'ı yapacağı görüşmeyi bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, sol bek mevkisinde Derrick Köhn-Berkay Yılmaz rotasyonu yapmak istiyor. Gelecek sezonun planlamasının bu kapsamda yapıldığı belirtildi.
11 GOLE KATKISI VAR
Piyasa değeri 250 bin Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Berkay Yılmaz, bu sezon takımında 9 maça çıktı, 592 dakika süre alırken 1 gol attı, 3 asist yaptı. Kariyerinde 47 karşılaşmada boy gösteren genç yetenek, 6 gol atarken 5 de asist yaptı.