Galatasaray paraları iade edecek

Bütün spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıklanmasının ardından Galatasaray yönetimi, derbiye bilet alan ve 4 maçlık hedef paketini satın alan taraftarlarına para iadesi yapacak.Kombine sahipleri ile birlikte Türk Telekom Stadı'na Beşiktaş maçı için 50 bin taraftar bekleyen sarı-kırmızılı kulübün yapacağı tahmini iadenin 5 milyon TL'ye yakın olduğu öğrenildi.