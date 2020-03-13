Galatasaray paraları iade edecek

Galatasaray yönetimi, derbiye bilet alan ve 4 maçlık hedef paketini satın alan taraftarlarına para iadesinde bulunacak

Haber; Sabah
Galatasaray paraları iade edecek
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13 Mart 2020 09:11
Bütün spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıklanmasının ardından Galatasaray yönetimi, derbiye bilet alan ve 4 maçlık hedef paketini satın alan taraftarlarına para iadesi yapacak.

Kombine sahipleri ile birlikte Türk Telekom Stadı'na Beşiktaş maçı için 50 bin taraftar bekleyen sarı-kırmızılı kulübün yapacağı tahmini iadenin 5 milyon TL'ye yakın olduğu öğrenildi.

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