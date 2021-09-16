E Grubu'ndaki ilk maçında evindeile karşı karşıya geldi. TT Stadyumu'ndaki mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazanarak Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yaptı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 67. dakikada kaleci Strakosha kendi kalesine attı. Arnavut kaleci, hava topunu kontrol etmeye çalışırken başarılı olamadı ve meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti.Sarı-kırmızılılarda Morutan'ın ilk yarıda bir şutu direkten dönerken, Fatih Terim'in öğrencileri özellikle 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü İtalyan ekibine neredeyse hiç vermedi.Galatasaray grubun 2. hafta maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacakken, Lazio ise evinde Lokomotiv Moskova'yu konuk edecek.Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.Bu sezon 11 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de İtalya'nın köklü takımlarından Lazio'yu ağırladı.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı.Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne yer aldı.Fatih Terim, Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Luyindama ile Emre Kılınç'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, bu futbolcuların yerine Marcao ile Taylan Antalyalı'ya görev verdi.Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için bir süre kadro dışı kalan Brezilyalı stoper Marcao, affedilmesinin ardından ilk kez bir maçta forma giydi.Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos'ta yapılan GZT Giresunspor maçında Kerem'e şiddet uygulayan ve kırmızı kart gören Marcao'ya Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza verdi.Kulüpte de kadro dışı bırakılan Marcao, 4 Eylül'de para cezası kesilmesinin ardından affedildi. GZT Giresunspor müsabakasının ardından Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise 2 maçta görev yapamayan Marcao, Lazio karşılaşmasıyla formasına kavuştu.Sarı-kırmızılı takımın antrenmanında barıştırılan Marcao ile Kerem, söz konusu olaydan sonra ilk kez bir müsabakada buluştu.GZT Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi.Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.Galatasaray'ın yeni transferleri Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau ve Danimarkalı stoper Nelsson, bir Avrupa kupası maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.Avrupa Ligi elemeleri devam ederken transfer edilen 2 futbolcu, önceki takımlarında Avrupa kupası maçı oynadığı için Galatasaray adına eleme maçlarına çıkamadı. Cicaldau ile Nelsson, gruplara kalınmasıyla statü gereği oynama hakkı elde etti ve Lazio karşılaşmasıyla Galatasaray'daki ilk Avrupa kupası maçında forma giydi.Galatasaray, bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı.Türk Telekom Stadı, son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında 15 Mayıs'ta Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Yaz döneminde stat zemininde yenileme çalışmaları başlatıldı.Sarı-kırmızılı ekip, zemin çalışmalarının yetişmemesinden dolayı bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı 4 maçı İstanbul'daki farklı statlarda oynamak zorunda kaldı.Galatasaray, Lazio müsabakasıyla 124 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda maça oynadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında 295. kez sahne aldı.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 295 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla 25. randevusuna çıktı.Söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 31 gol atarken, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.24. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında ceza sahası yayı üzerindeki Halil Dervişoğlu topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Rumen futbolcunun çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.51. dakikada Lazio savunmasının hatasında topu kapan Kerem Aktürkoğlu, soldan ceza sahasına girdi. Genç oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Strakosha'da kaldı.58. dakikada Luis Alberto'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Muslera sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması topu kornere gönderdi.61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Morutan, şık çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra pasını uygun durumdaki Kerem'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.63. dakikada soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.67. dakikada sarı-kırmızılı ekip kaleci Strakosha'nın büyük hatasıyla öne geçti. Sağ kanatta topu alan Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Lazzari'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazanarak kale çizgisine düşmek üzereyken Strakosha topu tutmak için hamle yaptı. Ancak Arnavut file bekçisinin elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-0.71. dakikada savuna arkasına sarkan Milinkovic-Savic, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki etkisiz vuruşunda Muslera zorlanmadan meşin yuvarlağın sahibi oldu.72. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Strakosha, sağına gelen topu kornere çeldi.Türk TelekomMatej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Emre Kılınç), Morutan (Dk. 85 Feghouli), Cicaldau (Dk. 90 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 90 Mustafa Muhammed)Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro (Dk. 56 Milinkovic-Savic), Lucas Leiva (Dk. 83 Cataldi), Luis Alberto (Dk. 66 Basic), Felipe Anderson (Dk. 66 Rodriguez), Zaccagni, Immobile (Dk. 56 Vedat Muric)Dk. 67 Strakosha (Kendi kalesine) (Galatasaray)Dk. 8 Muslera (Galatasaray), Dk. 42 Akpa-Akpro, Dk. 88 Vedat Muric, Dk. 90+4 Zaccagni (Lazio)