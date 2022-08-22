Galatasaray orta sahasında yeni dönem başladı!

Uzun süredir orta saha sıkıntısı çeken Galatasaray, yeni transferlerle birlikte rahat bir nefes aldı.



Torreira'nın Ümraniyespor karşısındaki mücadeleci futbolu büyük alkış aldı. Ayrıca takımda 11 km üzerine çıkan tek oyuncu oldu.



Oliveira ve Mitdsjo'nun da pes etmeyen yapısı ve kısa sürede takıma uyum sağlaması 'artık yeni bir dönem başladı' yorumlarına yol açtı.



Devler tutmadı



Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda Nzonzi, Seri, Lemina orta sahası beklentileri karşılayamamıştı.



Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda Nzonzi, Seri, Lemina orta sahası rüya orta saha olarak gösterilmiş olsa da beklenen etkiyi yapamamış ve devre arasında Nzonzi ayrılığı gerçekleşmiş, sonra da diğer oyuncular takımdan ayrılmıştı.





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