Galatasaray, Okan Buruk'un opsiyonunu kullandı!

Galatasaray Kulübü, MKE Ankaragücü maçı öncesinde Okan Buruk'un sözleşmesindeki artı 1 yıl opsiyonu kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Okan Buruk'un opsiyonunu kullandı!
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03 Haziran 2023 11:53
Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı.

Sezon başında 1+1 sözleşme imzalayan Galatasaray, opsiyonu kullandı ve sözleşmesini uzattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında Galatasaray tarafından uzatma opsiyonu olduğu belirtilmişti. Sarı kırmızılı yönetim, bu opsiyonu kullandı.

ŞAMPİYON OLMADAN OPSİYON KULLANILDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ilan edildiği MKE Ankaragücü maçından önce Okan Buruk'un opsiyonunun kullanıldı. Bunu da Okan Buruk'a bildiren Galatasaray Kulübü, kendisine duyduğu güveni göstermiş oldu.

MAAŞINA ZAM JESTİ YAPILACAK

Sarı kırmızılılar, opsiyona göre 20 milyon TL maaşı olan Okan Buruk'a jest olarak zam da yapacak.

YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE YOK

Şu an için Galatasaray'ın opsiyon dışında Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamasının gündemde olmadığı kaydedildi. 

 
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