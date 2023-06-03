Galatasaray, Okan Buruk'un opsiyonunu kullandı!

Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı.
Sezon başında 1+1 sözleşme imzalayan Galatasaray, opsiyonu kullandı ve sözleşmesini uzattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında Galatasaray tarafından uzatma opsiyonu olduğu belirtilmişti. Sarı kırmızılı yönetim, bu opsiyonu kullandı.
ŞAMPİYON OLMADAN OPSİYON KULLANILDI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ilan edildiği MKE Ankaragücü maçından önce Okan Buruk'un opsiyonunun kullanıldı. Bunu da Okan Buruk'a bildiren Galatasaray Kulübü, kendisine duyduğu güveni göstermiş oldu.
MAAŞINA ZAM JESTİ YAPILACAK
Sarı kırmızılılar, opsiyona göre 20 milyon TL maaşı olan Okan Buruk'a jest olarak zam da yapacak.
YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE YOK
Şu an için Galatasaray'ın opsiyon dışında Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamasının gündemde olmadığı kaydedildi.
Sezon başında 1+1 sözleşme imzalayan Galatasaray, opsiyonu kullandı ve sözleşmesini uzattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında Galatasaray tarafından uzatma opsiyonu olduğu belirtilmişti. Sarı kırmızılı yönetim, bu opsiyonu kullandı.
ŞAMPİYON OLMADAN OPSİYON KULLANILDI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ilan edildiği MKE Ankaragücü maçından önce Okan Buruk'un opsiyonunun kullanıldı. Bunu da Okan Buruk'a bildiren Galatasaray Kulübü, kendisine duyduğu güveni göstermiş oldu.
MAAŞINA ZAM JESTİ YAPILACAK
Sarı kırmızılılar, opsiyona göre 20 milyon TL maaşı olan Okan Buruk'a jest olarak zam da yapacak.
YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE YOK
Şu an için Galatasaray'ın opsiyon dışında Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamasının gündemde olmadığı kaydedildi.