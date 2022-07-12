Galatasaray Nef'te 6 ayrılık

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda kadroda yer almayacak 6 oyuncu için teşekkür mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef'te 6 ayrılık
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12 Temmuz 2022 16:08
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda kadroda yer almayacak 6 oyuncu için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Vasilije Pusica, Isaiah Canaan, Maurice Ndour, Melo Trimble, Kerry Blackshear ve David Kravish'in fotoğrafı paylaşılarak, "Teşekkürler Aslanlar. 2021-2022 sezonu boyunca gösterdiğiniz özverili mücadele ve emekleriniz için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

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