Galatasaray Nef galibiyetle başladı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray Nef, konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 95-87 yendi.



Çekişmeli başlayan maçta ilk çeyreği 32-30 üstün geçen Galatasaray Nef, Dee Bost ve Trimble ile oyuna ağırlığını koydu ve soyunma odasına 51-45 önde gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Büyükçekmece Basketbol oyuna dengelemeye çalışırken, sarı-kırmızılı takım son çeyreğe de 73-71 üstün girdi.



Son periyotta etkili bir mücadele ortaya koyan Galatasaray Nef, müsabakadan 95-87 galip ayrıldı.



