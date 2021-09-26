Galatasaray Nef galibiyetle başladı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray Nef, konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 95-87 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef galibiyetle başladı
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26 Eylül 2021 16:24
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray Nef, konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 95-87 yendi.

Çekişmeli başlayan maçta ilk çeyreği 32-30 üstün geçen Galatasaray Nef, Dee Bost ve Trimble ile oyuna ağırlığını koydu ve soyunma odasına 51-45 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Büyükçekmece Basketbol oyuna dengelemeye çalışırken, sarı-kırmızılı takım son çeyreğe de 73-71 üstün girdi.

Son periyotta etkili bir mücadele ortaya koyan Galatasaray Nef, müsabakadan 95-87 galip ayrıldı.

 

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