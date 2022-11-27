Galatasaray, Muslera'nın halefini buldu!

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Dünya kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile birlikte Katar'da bulunuyor.



36 yaşındaki kalecinin futbol hayatının sonuna yaklaşması sarı kırmızılarda yeni arayışlara yol açtı.



Barcelona, sezon sonunda mukavelesi bitecek Inaki Pena ile masaya oturdu ancak yapılan pazarlıklarda şu ana kadar bir ilerleme sağlanamadı.



Marca'da yer alan haberde, 23 yaşındaki kaleciyi Galatasaray'ın çok istediği, ayrıca Real Betis de dahil İspanya'dan birkaç kulübün transfer listesinde yer aldığı belirtildi.



Bu sezon Katalan ekibiyle 1 maça çıkan Pena, 2021-22 sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da oynamış ve 8 karşılaşmada görev yapmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ