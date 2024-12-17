Galatasaray, Milan Skriniar'da sona yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ın transferinde son aşamaya geldi.
SKRINIAR'DA SONA DOĞRU
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda yapılacak stoper hamlesi için Milan Skriniar'ı hedefe aldı.
6 AYLIĞINA KİRALIK
Haberde, Galatasaray'ın Milan Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için PSG ile anlaşma sağladığı ve PSG'nin oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacağı kaydedildi.
Bu sezon PSG formasıyla sadece 5 resmi maçta forma giyebilen 29 yaşındaki Slovak stoper, bu maçlarda toplam 381 dakika sahada kaldı.
SKRINIAR'DA SONA DOĞRU
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda yapılacak stoper hamlesi için Milan Skriniar'ı hedefe aldı.
6 AYLIĞINA KİRALIK
Haberde, Galatasaray'ın Milan Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için PSG ile anlaşma sağladığı ve PSG'nin oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacağı kaydedildi.
Bu sezon PSG formasıyla sadece 5 resmi maçta forma giyebilen 29 yaşındaki Slovak stoper, bu maçlarda toplam 381 dakika sahada kaldı.