Galatasaray, Milan Skriniar'da sona yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ın transferinde son aşamaya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Milan Skriniar'da sona yaklaştı
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17 Aralık 2024 19:06
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ın transferinde son aşamaya geldi.

SKRINIAR'DA SONA DOĞRU

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda yapılacak stoper hamlesi için Milan Skriniar'ı hedefe aldı.

6 AYLIĞINA KİRALIK

Haberde, Galatasaray'ın Milan Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için PSG ile anlaşma sağladığı ve PSG'nin oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacağı kaydedildi.

Bu sezon PSG formasıyla sadece 5 resmi maçta forma giyebilen 29 yaşındaki Slovak stoper, bu maçlarda toplam 381 dakika sahada kaldı.



 
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