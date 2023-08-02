Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk etti.
Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanarak toplamda 3-2'lik skora ulaştı ve bir üst tura yükselmeyi başardı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Dries Mertens kaydetti. Mertens, Gheorghe Hagi'ye ait olan Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını da eline geçirmiş oldu.
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, deplasmandaki müsabakanın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Rams Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Ahmet Şen, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu yer aldı.
Okan Buruk, geçen hafta Vilnius'ta yapılan ve 2-2 beraberlikle döndükleri ilk maçın 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, Yunus Akgün'ü yedeğe çekerken, Nicolo Zaniolo'yu kadroya almadı. İtalyan yıldızın dünkü antrenmandan sonra kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadığı bildirildi.
49 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Mertens ile Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e yazdı.
TRİBÜNLER DOLDU
Galatasaray taraftarı, yeni sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi.
Hafta sonunda yeni transferler için düzenlenen imza töreni ve açık antrenmanı 35 bin kişinin izlediği sarı-kırmızılı ekibin ilk iç saha maçında tribünler neredeyse tamamen doldu.
20 DAKİKADA YOĞUN BASKI
Galatasaray, turu geçmek için gerekli olan skoru elde edebilmek için maça baskılı başladı. İlk maçta olduğu gibi Zalgiris ekibi, Galatasaray'ı neredeyse kendi ceza sahasında kabul ederken hızlı hücumlarla sürpriz ataklar denedi. Galatasaray ise bol pas yaparak sert savunmayı aşmaya çalışırken ilk 25 dakikada pozisyonlar buldu.
18. dakikada Mertens'in ara pasında Kerem, çaprazdan vurdu ancak kaleci kornere çeldi. 1 dakika sonra Angelino'nun ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşu kenardan dışarı gitti.
24. dakikada Sacha Boey'in ortasında Oliveira müsait durumda kafayı vurdu ancak vuruşu etkisiz kaldı.
KİLİDİ MERTENS AÇTI
Rakip yarı sahada baskılarını her geçen dakika artıran Galatasaray, golü Mertens ile bulmayı başardı.
31. dakikada Kerem'in ceza sahası dışına kullandığı köşe vuruşuna gelişine çok sert vuran Dries Mertens, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının kalan dakikalarında Galatasaray skoru artırmaya çalışsa da başarılı olamadı ve ilk yarı 1-0'lık sarı kırmızılı takım üstünlüğüyle bitti.
GALATASARAY SKORU KORUDU
İlk yarının ardından ikinci yarıda Galatsaray, Zalgiris'in sürpriz ataklarını savuşturmayı başardı.
Litvanya ekibi özellikle Oyewusi'nin 66. dakikada yarı sahayı geçerek Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole yaklaştı ancak Uruguaylı file bekçisi gole izin vermedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada karşılaşmada ilk tehlike Zalgiris kalesinde yaşandı. Mertens'in ara pasında sağdan ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gertmonas son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.
19. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira, uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Gertmonas gole izin vermedi.
24. dakikada Galatasaray yine Oliveira'yla gole yaklaştı. Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oliveira çaprazdan kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gertmonas bu pozisyonda da başarılıydı.
28. dakikada Zalgiris tehlikeli geldi. Galatasaray yarı sahasına uzun atılan pasa hareketlenen Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.
31. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayı dışına ortaladı. Bu noktada Mertens bekletmeden çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ön direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası üzerindeki Oliveira'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
64. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem son çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Yunus Akgün'ün penaltı noktasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens çok sert vurdu, kaleci Gertmonas 2 hamlede topa sahip oldu.
66. dakikada Zalgiris etkili geldi. Kendi yarı sahasında meşin yuvarlakla buluşan Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağdan Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
Galatasaray, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Rams Park
Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Cyril Mugnier (Fransa)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 69 Midtsjö), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Bakambu), Mertens (Dk. 79 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Kaan Ayhan), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Yunus Akgün)
Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff (Dk. 74 Karashima), Gorobsov, Kendysh (Dk. 89 Verbickas), Mamic (Dk. 59 Vilhjalmsson), Golubickas, Oyewusi
Gol: Dk. 31 Mertens (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 5 Bopesu, Dk. 56 Oyewusi, Dk. 77 Hnid (Zalgiris), Dk. 62 Mertens, Dk. 90+1 Kaan Ayhan (Galatasaray)
Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanarak toplamda 3-2'lik skora ulaştı ve bir üst tura yükselmeyi başardı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Dries Mertens kaydetti. Mertens, Gheorghe Hagi'ye ait olan Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını da eline geçirmiş oldu.
Bu sonuçla adını 3. eleme turuna yazdıran Galatasaray'ın bu turdaki rakibi ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana oldu.
Dries Mertens. Füze.pic.twitter.com/FhD5PZaREI
— Sporxtv (@sporxtv) August 2, 2023
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, deplasmandaki müsabakanın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Rams Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Ahmet Şen, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu yer aldı.
Okan Buruk, geçen hafta Vilnius'ta yapılan ve 2-2 beraberlikle döndükleri ilk maçın 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, Yunus Akgün'ü yedeğe çekerken, Nicolo Zaniolo'yu kadroya almadı. İtalyan yıldızın dünkü antrenmandan sonra kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadığı bildirildi.
49 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Mertens ile Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e yazdı.
TRİBÜNLER DOLDU
Galatasaray taraftarı, yeni sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi.
Hafta sonunda yeni transferler için düzenlenen imza töreni ve açık antrenmanı 35 bin kişinin izlediği sarı-kırmızılı ekibin ilk iç saha maçında tribünler neredeyse tamamen doldu.
20 DAKİKADA YOĞUN BASKI
Galatasaray, turu geçmek için gerekli olan skoru elde edebilmek için maça baskılı başladı. İlk maçta olduğu gibi Zalgiris ekibi, Galatasaray'ı neredeyse kendi ceza sahasında kabul ederken hızlı hücumlarla sürpriz ataklar denedi. Galatasaray ise bol pas yaparak sert savunmayı aşmaya çalışırken ilk 25 dakikada pozisyonlar buldu.
18. dakikada Mertens'in ara pasında Kerem, çaprazdan vurdu ancak kaleci kornere çeldi. 1 dakika sonra Angelino'nun ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşu kenardan dışarı gitti.
24. dakikada Sacha Boey'in ortasında Oliveira müsait durumda kafayı vurdu ancak vuruşu etkisiz kaldı.
KİLİDİ MERTENS AÇTI
Rakip yarı sahada baskılarını her geçen dakika artıran Galatasaray, golü Mertens ile bulmayı başardı.
31. dakikada Kerem'in ceza sahası dışına kullandığı köşe vuruşuna gelişine çok sert vuran Dries Mertens, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının kalan dakikalarında Galatasaray skoru artırmaya çalışsa da başarılı olamadı ve ilk yarı 1-0'lık sarı kırmızılı takım üstünlüğüyle bitti.
GALATASARAY SKORU KORUDU
İlk yarının ardından ikinci yarıda Galatsaray, Zalgiris'in sürpriz ataklarını savuşturmayı başardı.
Litvanya ekibi özellikle Oyewusi'nin 66. dakikada yarı sahayı geçerek Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole yaklaştı ancak Uruguaylı file bekçisi gole izin vermedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada karşılaşmada ilk tehlike Zalgiris kalesinde yaşandı. Mertens'in ara pasında sağdan ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gertmonas son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.
19. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira, uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Gertmonas gole izin vermedi.
24. dakikada Galatasaray yine Oliveira'yla gole yaklaştı. Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oliveira çaprazdan kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gertmonas bu pozisyonda da başarılıydı.
28. dakikada Zalgiris tehlikeli geldi. Galatasaray yarı sahasına uzun atılan pasa hareketlenen Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.
31. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayı dışına ortaladı. Bu noktada Mertens bekletmeden çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ön direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası üzerindeki Oliveira'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
64. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem son çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Yunus Akgün'ün penaltı noktasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens çok sert vurdu, kaleci Gertmonas 2 hamlede topa sahip oldu.
66. dakikada Zalgiris etkili geldi. Kendi yarı sahasında meşin yuvarlakla buluşan Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağdan Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
Galatasaray, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Rams Park
Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Cyril Mugnier (Fransa)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 69 Midtsjö), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Bakambu), Mertens (Dk. 79 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Kaan Ayhan), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Yunus Akgün)
Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff (Dk. 74 Karashima), Gorobsov, Kendysh (Dk. 89 Verbickas), Mamic (Dk. 59 Vilhjalmsson), Golubickas, Oyewusi
Gol: Dk. 31 Mertens (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 5 Bopesu, Dk. 56 Oyewusi, Dk. 77 Hnid (Zalgiris), Dk. 62 Mertens, Dk. 90+1 Kaan Ayhan (Galatasaray)