11 Ekim
Letonya-Andora
0-014'
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Galatasaray MCT Technic, Petkimspor ile karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic, Petkimspor'un konuğu olacak.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Karşıyaka'yı rahat yendikten sonra geçen hafta şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe'ye deplasmanda farklı mağlup olan Aliağa Petkimspor 12 Ekim'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar da ligde ilk 2 haftada Petkim gibi 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aliağa temsilcisi bu maçın ardından 15 Ekim Çarşamba günü Avrupa'da FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk sınavında Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u konuk edecek.

STANLEY'DEN KÖTÜ HABER

Aliağa Petkimspor'da ABD'li oyun kurucu Stanley Whittaker'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. İzmir temsilcisi, "Oyuncumuz Stanley Whittaker'ın deplasmanda oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılamasında omuzuna aldığı darbe sonrası yapılan tetkik ve kontrollerinde 4-6 hafta aralığında parkelerden uzak kalacağı tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, aramıza katılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
