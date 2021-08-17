Galatasaray Linnes'e veda mesajı yayınladı

Galatasaray 2016 yılında bonservisini aldığı Martin Linnes'e veda mesajı yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Linnes'e veda mesajı yayınladı
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17 Ağustos 2021 23:52
Galatasaray, sözleşmesi sona eren Norveçli oyuncu Martin Linnes için veda mesajı yayınladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yayınlanan mesajda Martin Linnes'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken kariyerinin kalanında başarılar dilendi.

İşte o mesaj:

"Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz!


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