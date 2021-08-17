Galatasaray Linnes'e veda mesajı yayınladı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Norveçli oyuncu Martin Linnes için veda mesajı yayınladı.Sarı kırmızılı kulüpten yayınlanan mesajda Martin Linnes'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken kariyerinin kalanında başarılar dilendi.İşte o mesaj:"Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz!