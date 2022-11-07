Galatasaray kupada Ofspor'u ağırlıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 8 Kasım Salı günü sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek.



Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.



Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.



Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.



Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım



Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.



Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.



Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.





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