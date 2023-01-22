Galatasaray kadın futbol takımından tarihi skor!

Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 13. haftasında Ataşehir Belediye Spor ile karşılaştı.



İBB Esatpaşa Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 9-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 26. dakikada Yağmur Uraz, 33. dakikada Ebru Topçu, 54 ve 57. dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 82 ve 87. dakikalarda Elena Santos, 83 ve89. dakikalarda Berna Yeniçeri kaydetti.



Sarı kırmızılılar son olarak Kireçburnu'nu 13-1 yenerek tarihi bir skora imza atmıştı. Galatasaray bu sezon ligde toplam 55 gol attı. Yediği gol sayısı ise 7.



Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.





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