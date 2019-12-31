Galatasaray istedi, Velez teklifi beğenmedi

Devre arasında savunma takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın Perulu savunmacı Luis Abram'a teklif götürdüğü ancak kabul edilmediği iddia edildi.Arjantinli gazeteci Agustin Sileo'nun verdiği bilgiye göre Galatasaray'ın Velez Sarsfield'da forma giyen 23 yaşındaki Perulu stoper Luis Alfonso Abram Ugarelli'ye teklif götürdüğü belirtildi. Arjantin kulübünün teklif edilen miktarı ve ödeme yöntemlerini ikna edici bulmadığı belirtilirken Velez'in 8 milyon euroluk serbest kalma maddesine güvendiği bilgisi verildi.Peru Milli Takımı'nda da oynayan 1.81 cm boyundaki isim, savunmanın ortasında ve sol bekte oynayabiliyor. Çabukluğuyla ün yapmış bir isim olma özelliğini taşıyan Luis Abram 16 haftası geride kalan Arjantin Ligi'nde Velez formasını 13 kez ilk 11'de giydi.