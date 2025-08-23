23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-015'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-016'

Galatasaray'ın yıldız futbolcularına özel sanat eseri

Ünlü sanatçı Ersan Kaya, Galatasaray'ın yıldız oyuncuları olan Victor Osimhen, Leroy Sane ve Mauro Icardi'nin yanı sıra kaleci Günay Güvenç'i resmetti.

calendar 23 Ağustos 2025 13:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Galatasaray'ın yıldız futbolcularına özel sanat eseri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbolcu resimlerini yapan ünlü sanatçı Ersan Kaya bu kez Galatasaray'ın yıldız isimlerine özel çalışmalar yaptı.

3kay olarak tanınan Türk ressam Ersan Kaya, Sarı-kırmızılı takımın yıldız isimleri Osimhen, Leroy Sane ve İcardi'nin yanı sıra kaleci Günay'ı resmetti.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Modric ve Will Smith gibi isimler için yaptığı özel çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Ersan Kaya, Türk futbolunun yıldızları Arda Güler, Kenan Yıldız ve daha bir çok isim için özel çalışmalar yapmıştı. Ünlü sanatçı son olarak Galatasaraylı futbolcuları resmetti. Kemerburgaz tesislerine giderek Sarı-kırmızılı takımdan Günay'a özel tablosunu sunan Kaya, başarılı kaleciye moral vermiş oldu.


Leroy Sane, Osimhen ve Icardi ile de buluşan Ersan Kaya, yıldız futbolcular için yaptığı tabloları bu oyunculara verirken büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı.

Sanat ve sporun kesiştiği bu özel anlarda mutlu oldukları gözlenen futbolcular ortaya çıkan eserleri çok beğendiklerini belirtip yakınları için de yeni resimler rica ettiler.

ALMANYA'DA HABER OLDU

Almanya'daki Sport Sky'da Leroy Sane için yapılan resim için haberlerinde yer verdi. 'Leroy Sane'ye 3kay'dan özel sürpriz' başlığı ile verilen haberde 'Sanat, futbol ve aşk bir arada!' alt başlığı ile sportsky.de'de yayımlanan haberde şu satırlara yer verildi:

Almanya'nın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Türkiye'de oynanan son karşılaşmada sergilediği etkileyici performansla adeta göz kamaştırdı. Alman futbolcunun fatih karagümrüke karşısında aldığı 3-0'lık galibiyete doğrudan katkı sağlayan Sane, sahadaki başarısıyla olduğu kadar saha dışındaki özel sürprizle de gündemde. Alman yıldız, karşılaşma sonrası kendisi için hazırlanmış özel bir sanat eseriyle duygusal anlar yaşadı. Bu sürpriz, dünyaca ünlü sanatçı 3kay (Ersan Kaya) tarafından hazırlandı.

Sane için yapılan bu özel eser, yalnızca bir portre değil, aynı zamanda bir aşk hikâyesinin de sembolüydü. Eser, Sane'nin uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Candice Brook ile birlikte tasarlandı. Sanatçı 3kay, bu eserle hem Sane'nin kariyerindeki yükselişi hem de Candice ile olan bağını sanatla birleştirdi"

ERSAN KAYA: SANAT, DUYGULARI ANLATMANIN EVRENSEL DİLİ

Sanatçı Ersan Kaya ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sanat, sadece bir görüntü değil; bir duygu, bir bağ ve bir yolculuktur. Sane ve Candice'in hikâyesi beni etkiledi. Bu eseri, onların özel bağına ve Sane'nin kariyerindeki olağanüstü başarılara ithafen hazırladım"

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
