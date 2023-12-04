Galatasaray'ın yeni sol beki Barış Alper!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattının her bölgesinde (forvet, forvet arkası, sağ ve sol açık) kullandığı Barış Alper Yılmaz'dan şimdi de sol bek yarattı.
Kazımcan Karataş'ın performansı ile hayal kırıklığı yaşattığı Pendikspor maçının ikinci yarısında savunmanın soluna geçen Barış Alper, tam not aldı.
2000 doğumlu milli oyuncu, sol bek rotasyonuna eklendi. Alman kulüpleri tarafından yakından takip edilen Barış Alper, hocası Buruk'un jokeri.
Kazımcan Karataş'ın performansı ile hayal kırıklığı yaşattığı Pendikspor maçının ikinci yarısında savunmanın soluna geçen Barış Alper, tam not aldı.
2000 doğumlu milli oyuncu, sol bek rotasyonuna eklendi. Alman kulüpleri tarafından yakından takip edilen Barış Alper, hocası Buruk'un jokeri.