Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlanırken, Burak Elmas sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu.
Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti. Burak Elmas, son 3 sandık kala Eşref Hamamcıoğlu'nun gerisinde olsa da bu sandıklardan aldığı oylarla başkanlık koltuğunun sahibi oldu.
Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.
İŞTE SON SONUÇLAR
1541: Burak Elmas
1500: Eşref Hamamcıoğlu
893: Metin Öztürk
679: Yiğit Şardan
92: İbrahim Özdemir
Burak Elmas'ın listesi
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
SANDIK SANDIK OY SONUÇLARI
Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle:
Not: Tablodaki sıralama, adayların sicil numarasına göre yapılmıştır.
Burak Elmas 3 yıl görev yapacak
Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.
Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu aldı
Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu.
Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı.
Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı.
YAŞANAN GELİŞMELER
BAŞKAN ADAYLARINDAN AÇIKLAMALAR
İbrahim Özdemir: Çok heyecanlıyız ama bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum.
Metin Öztürk: Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz demiştik. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun.
Burak Elmas: Camiamız için çok önemli bir seçim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Katılım yoğun, bu güzel bir şey. Umarım yüksek katılımlı bir seçim olacak. Diliyorum ki Galatasaray'a yakışan bir sonuç çıkacak.
Eşref Hamamcıoğlu: Heyecandan ziyade merakım var. Galatasaraylıların nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. Galatasaraylıların kendisini test edeceğini düşünüyorum. Tüm adaylar centilmence yarıştı. Meteorolojik şartlara rağmen ilgi yoğun.
Yiğit Şardan: Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim, katıldığım 6. seçim. Seçim tecrübesi olan bir üyeyim. Bunu bir hizmet yarışı olarak görüyorum. Eşref Hamamcıoğlu'yla daha önce birlikte çalıştık. Eski bir ahbaplığımız var. Bizim birbirimizi kucaklayabilmemiz lazım. Galatasaray Lisesi'ndeki havadan çok memnunum.
30 SANDIKTA OY KULLANILDI
Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oy attı.
Başkan adayları
Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:
Metin Öztürk
Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.
Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.
İbrahim Özdemir
Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.
Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.
Eşref Hamamcıoğlu
Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.
Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.
Burak Elmas
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
Yiğit Şardan
Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.
Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.
Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti. Burak Elmas, son 3 sandık kala Eşref Hamamcıoğlu'nun gerisinde olsa da bu sandıklardan aldığı oylarla başkanlık koltuğunun sahibi oldu.
Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.
İŞTE SON SONUÇLAR
1541: Burak Elmas
1500: Eşref Hamamcıoğlu
893: Metin Öztürk
679: Yiğit Şardan
92: İbrahim Özdemir
Burak Elmas'ın listesi
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
SANDIK SANDIK OY SONUÇLARI
Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle:
|Sandık
|Kullanılan oy
|Metin Öztürk
|İbrahim Öztürk
|Eşref Hamamcıoğlu
|Burak Elmas
|Yiğit Şardan
|Geçersiz oy
|1
|129
|32
|5
|48
|27
|16
|1
|2
|173
|46
|4
|75
|36
|12
|-
|3
|163
|38
|4
|73
|34
|14
|-
|4
|141
|29
|9
|47
|38
|18
|-
|5
|160
|35
|2
|65
|36
|21
|1
|6
|153
|31
|4
|54
|36
|27
|1
|7
|152
|26
|-
|66
|45
|14
|1
|8
|151
|28
|2
|68
|34
|18
|1
|9
|155
|21
|7
|56
|47
|23
|1
|10
|142
|25
|4
|62
|44
|7
|-
|11
|149
|30
|4
|44
|53
|18
|-
|12
|144
|17
|4
|41
|57
|25
|-
|13
|150
|18
|3
|45
|59
|25
|-
|14
|133
|34
|3
|15
|45
|36
|-
|15
|149
|17
|4
|41
|67
|18
|2
|16
|161
|30
|1
|51
|54
|25
|-
|17
|163
|34
|6
|44
|53
|26
|-
|18
|133
|18
|3
|41
|49
|22
|-
|19
|142
|18
|1
|37
|68
|17
|1
|20
|139
|29
|4
|36
|52
|18
|-
|21
|147
|33
|1
|45
|50
|18
|2
|22
|138
|30
|3
|47
|43
|14
|1
|23
|156
|33
|1
|43
|70
|9
|-
|24
|166
|39
|1
|56
|58
|10
|2
|25
|184
|40
|4
|61
|65
|10
|4
|26
|178
|50
|2
|50
|51
|23
|2
|27
|200
|43
|2
|36
|64
|55
|-
|28
|195
|20
|1
|51
|71
|51
|1
|29
|176
|25
|1
|52
|64
|34
|-
|30
|205
|24
|2
|50
|71
|58
|TOPLAM
|4727
|893
|92
|1500
|1541
|682
|19
Burak Elmas 3 yıl görev yapacak
Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.
Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu aldı
Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu.
Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı.
Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı.
YAŞANAN GELİŞMELER
BAŞKAN ADAYLARINDAN AÇIKLAMALAR
İbrahim Özdemir: Çok heyecanlıyız ama bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum.
Metin Öztürk: Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz demiştik. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun.
Burak Elmas: Camiamız için çok önemli bir seçim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Katılım yoğun, bu güzel bir şey. Umarım yüksek katılımlı bir seçim olacak. Diliyorum ki Galatasaray'a yakışan bir sonuç çıkacak.
Eşref Hamamcıoğlu: Heyecandan ziyade merakım var. Galatasaraylıların nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. Galatasaraylıların kendisini test edeceğini düşünüyorum. Tüm adaylar centilmence yarıştı. Meteorolojik şartlara rağmen ilgi yoğun.
Yiğit Şardan: Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim, katıldığım 6. seçim. Seçim tecrübesi olan bir üyeyim. Bunu bir hizmet yarışı olarak görüyorum. Eşref Hamamcıoğlu'yla daha önce birlikte çalıştık. Eski bir ahbaplığımız var. Bizim birbirimizi kucaklayabilmemiz lazım. Galatasaray Lisesi'ndeki havadan çok memnunum.
30 SANDIKTA OY KULLANILDI
Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oy attı.
Başkan adayları
Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:
Metin Öztürk
Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.
Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.
İbrahim Özdemir
Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.
Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.
Eşref Hamamcıoğlu
Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.
Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.
Burak Elmas
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
Yiğit Şardan
Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.
Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.