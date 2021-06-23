Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

SANDIK SANDIK OY SONUÇLARI

Sandık Kullanılan oy Metin Öztürk İbrahim Öztürk Eşref Hamamcıoğlu Burak Elmas Yiğit Şardan Geçersiz oy 1 129 32 5 48 27 16 1 2 173 46 4 75 36 12 - 3 163 38 4 73 34 14 - 4 141 29 9 47 38 18 - 5 160 35 2 65 36 21 1 6 153 31 4 54 36 27 1 7 152 26 - 66 45 14 1 8 151 28 2 68 34 18 1 9 155 21 7 56 47 23 1 10 142 25 4 62 44 7 - 11 149 30 4 44 53 18 - 12 144 17 4 41 57 25 - 13 150 18 3 45 59 25 - 14 133 34 3 15 45 36 - 15 149 17 4 41 67 18 2 16 161 30 1 51 54 25 - 17 163 34 6 44 53 26 - 18 133 18 3 41 49 22 - 19 142 18 1 37 68 17 1 20 139 29 4 36 52 18 - 21 147 33 1 45 50 18 2 22 138 30 3 47 43 14 1 23 156 33 1 43 70 9 - 24 166 39 1 56 58 10 2 25 184 40 4 61 65 10 4 26 178 50 2 50 51 23 2 27 200 43 2 36 64 55 - 28 195 20 1 51 71 51 1 29 176 25 1 52 64 34 - 30 205 24 2 50 71 58 TOPLAM 4727 893 92 1500 1541 682 19

30 SANDIKTA OY KULLANILDI

Başkan adayları

Metin Öztürk

İbrahim Özdemir

Eşref Hamamcıoğlu

Burak Elmas

Yiğit Şardan

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlanırken, Burak Elmas sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu.Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti. Burak Elmas, son 3 sandık kala Eşref Hamamcıoğlu'nun gerisinde olsa da bu sandıklardan aldığı oylarla başkanlık koltuğunun sahibi oldu.Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.1541: Burak Elmas1500: Eşref Hamamcıoğlu893: Metin Öztürk679: Yiğit Şardan92: İbrahim ÖzdemirAsil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle:Not: Tablodaki sıralama, adayların sicil numarasına göre yapılmıştır.Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu.Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı.Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı.Çok heyecanlıyız ama bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum.Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz demiştik. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun.Camiamız için çok önemli bir seçim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Katılım yoğun, bu güzel bir şey. Umarım yüksek katılımlı bir seçim olacak. Diliyorum ki Galatasaray'a yakışan bir sonuç çıkacak.Heyecandan ziyade merakım var. Galatasaraylıların nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. Galatasaraylıların kendisini test edeceğini düşünüyorum. Tüm adaylar centilmence yarıştı. Meteorolojik şartlara rağmen ilgi yoğun.Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim, katıldığım 6. seçim. Seçim tecrübesi olan bir üyeyim. Bunu bir hizmet yarışı olarak görüyorum. Eşref Hamamcıoğlu'yla daha önce birlikte çalıştık. Eski bir ahbaplığımız var. Bizim birbirimizi kucaklayabilmemiz lazım. Galatasaray Lisesi'ndeki havadan çok memnunum.Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oy attı.Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.