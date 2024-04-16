Galatasaray'ın savunmadaki sigortası: Nelsson!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den formasını geri alan Victor Nelsson, 4'te 4 yapan Alanyaspor'un hücumcularına şans tanımadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın savunmadaki sigortası: Nelsson!
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16 Nisan 2024 12:20
Galatasaray'da Davinson Sanchez'den formasını geri alan Victor Nelsson, takımına katkı vermeye devam ediyor.

Bu sezonki 40. maçına çıkan 25 yaşındaki Danimarkalı stoper, 4'te 4 yapan Alanyaspor'un hücumcularına şans tanımadı.

Özellikle formunun zirvesinde olan A. Hassan'a adeta adım attırmayan Nelsson, Cimbom'un savunmadaki sigortası oldu.  

 
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