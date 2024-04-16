Galatasaray'ın savunmadaki sigortası: Nelsson!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den formasını geri alan Victor Nelsson, takımına katkı vermeye devam ediyor.
Bu sezonki 40. maçına çıkan 25 yaşındaki Danimarkalı stoper, 4'te 4 yapan Alanyaspor'un hücumcularına şans tanımadı.
Özellikle formunun zirvesinde olan A. Hassan'a adeta adım attırmayan Nelsson, Cimbom'un savunmadaki sigortası oldu.
Bu sezonki 40. maçına çıkan 25 yaşındaki Danimarkalı stoper, 4'te 4 yapan Alanyaspor'un hücumcularına şans tanımadı.
Özellikle formunun zirvesinde olan A. Hassan'a adeta adım attırmayan Nelsson, Cimbom'un savunmadaki sigortası oldu.